Die Aldi-Filiale in Schweighofen ist in der Nacht auf Freitag Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei mitteilt, schlug eine Sicherheitsfirma Alarm. Vor Ort stellten Beamte fest, dass die Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Markt eindrangen. Sie versuchten im Inneren unter anderem, einen Tresor zu öffnen. Offenbar blieb das erfolglos, denn ersten Ermittlungen zufolge verließen die Einbrecher die Aldi-Filiale ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.