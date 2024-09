In einem Firmengebäude im Industriering in Edenkoben hat es einen Einbruch gegeben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat über das zurückliegende Wochenende. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, um in das Gebäude gelangen zu können. Sie durchsuchten sämtliche Büroräumlichkeiten nach Wertgegenständen und hebelten einen Schrank auf, aus dem sie eine Kasse mit einem geringen Geldbetrag entwendeten. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 3000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.