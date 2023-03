Unbekannte Täter sind über das zurückliegende Wochenende in die Kindertagesstätte „Sternenstaub“ am Paul-Gillet-Platz in Edenkoben eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Dabei wurde ein Fenster aufgehebelt, und anschließend wurden alle Räume nach Wertgegenständen abgesucht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 500 Euro. Von den Einbrechern fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.