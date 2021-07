Bargeld und Schmuck haben unbekannte Einbrecher erbeutet, die am Mittwoch, 7. Juli, zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr in ein Haus in der Bahnhofstraße eingedrungen sind. Nach Angaben der Polizei hatten sie die Terrassentür eingeschlagen und mehrere Schränke durchwühlt. Die Polizei Edenkoben (Telefon 06323 9550) und die Kriminalpolizei Landau (06341 2870) suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.