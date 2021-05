Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch zwischen dem 19. und 21. Mai in der Von-Dalberg-Straße in St. Martin. Wie die Inspektion Edenkoben mitteilt, haben bislang unbekannte Täter versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen zu verschaffen. Sie seien jedoch an der massiven Wohnungseingangstür gescheitert, weshalb sie nicht in das Haus hätten gelangen können. Die Polizeiinspektion Edenkoben nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 06323 955-0 oder per E-Mail unter: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.