Über das vergangene Wochenende haben Unbekannte versucht, in eine Firma im Industriering in Edenkoben einzubrechen, wie die Polizei mitteilt. Ersten Ermittlungen zufolge stiegen die Täter über einen Zaun und versuchten dann mehrmals, am Gebäude mit einem Brecheisen eine Tür aufzuhebeln. Dies misslang allerdings. Die Täter flüchteten ohne Beute, informiert die Polizei Edenkoben, die um Hinweise bittet. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, möge sich bei der Inspektion unter der Telefonnummer 06323 9550 melden.