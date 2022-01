Bisher unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Haus in der Klosterstraße in Edenkoben eingebrochen. Laut Polizei schoben die Täter den Rollladen der Terrassentür hoch und schlugen die Scheibe in Griffhöhe ein. Im Anschluss öffneten sie die Terrassentür durch das zerborstene Glas. Sie gelangten in das Haus, durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten eine Spielkonsole, Sammlermünzen und verschiedene Papiere. Auch mehrere hundert Euro Bargeld nahmen sie mit. Der Einbruch hat sich zwischen 15 und 19 Uhr ereignet. Hinweise zu den Tätern oder zu sonstigen verdächtige Beobachtungen nehmen die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei in Landau unter 06341 2870 entgegen.