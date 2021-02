Unbekannte sind am Sonntag in das Pfarrheim in der Edenkobener Weinstraße eingebrochen. Laut Polizei haben die Einbrecher zwischen 9.30 und 11.30 Uhr eine Fensterscheibe eines Büros eingeschlagen und sich so Zugang zu dem Gebäude verschafft. Mehrere Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Bargeld und ein Laptop gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte bei knapp 1000 Euro liegen. Hinweise zu den Tätern nehmen die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 entgegen.