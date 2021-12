In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang Unbekannte in den Ausstellungsraum eines Fachgeschäfts für Hausausstattung in Edenkoben eingebrochen, indem sie eine Zugangstür gewaltsam öffneten. Laut Polizei wurde die Kasse mit Bargeld gestohlen. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.