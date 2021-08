Unbekannte sind gegen 4.10 Uhr am Samstag in ein Weingut in der Klosterstraße in Edenkoben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Kellertür aufgehebelt. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts, der Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Ein anderer Täter versuchte erfolglos, die Kellertür eines Nachbaranwesens zu öffnen. Dabei wurde er von einer Überwachungskamera gefilmt. Zu einem weiteren Einbruch kam es kurz darauf in einem Anwesen in der Klosterstraße. Hier gelangten die Täter über einen unverschlossenen Nebeneingang ins Gebäude und stahlen einen größeren Geldbetrag und weitere Gegenstände. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder Tätern geben können, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.