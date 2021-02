Unbekannte haben über das vergangene Wochenende ein Fenster der Protestantischen Kindertagesstätte am Ludwigsplatz aufgebrochen und sind in das Gebäude eingestiegen. In der Kindertagesstätte wurden mehrere Schränke durchwühlt. Von dem oder den Einbrechern fehlt jede Spur. Der Einbruch wurde am Montagmorgen der Polizei zur Anzeige gebracht. Hinweise nehmen die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 oder die Kriminalpolizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 entgegen.