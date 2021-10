Gleich zwei Einbrüche in Firmen wurden der Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag gemeldet. Betroffen waren die Gewerbegebiete in Kirrweiler und Edenkoben. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden, indem sie jeweils ein Fenster aufbrachen. Gestohlen wurde Bargeld aus den Büroräumen. Durch die Einbrüche entstand ein Sachschaden an den jeweiligen Fenstern in vierstelliger Höhe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.