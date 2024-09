Seit fünf Jahren gibt es ein Hospiz in Landau. Knapp 400 Menschen sind in dieser Zeit gekommen, um dort zu sterben. Am Samstag kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Warmes Herbstlicht scheint durch die Panoramafenster und lässt den Morgen im großen Wohnzimmer anbrechen. Wirft einen Sonnenglanz auf eine alte Anrichte, in der sich Blümchen-Service und Gläser mit selbst gemachter Marmelade stapeln, und einen schicken Buffetschrank, auf dem ein Plattenspieler thront. Jorge Costa legt eine Platte auf und erfüllt den Raum mit sanften Klängen von Chopin. Der neue Leiter des Hospizes im Bethesda Landau hatte das Gerät zu seinem Einstand mitgebracht und lässt ihn fast jeden Morgen erklingen. Pfleger Michael Paschkowski richtet gerade das Frühstück und wirft bei den ersten Tönen ein Lächeln rüber.

Das Team bei der Küchenarbeit zu unterstützen, hat der 77-Jährigen jeden Tag Freude bereitet. Foto: Iversen

Ein floraler Tischläufer liegt über der langen Holztafel, drum herum Sitzmöbel mit Antik-Charme, jedes ein bisschen anders. Am Kopfende hat Frau W. Platz genommen und lässt sich ein Brötchen munden. Noch bevor der letzte Bissen im Mund verschwunden ist, fragt sie schon nach Schüssel und Schäler. Die Kartoffeln fürs Mittagessen wollen schließlich vorbereitet werden. Fast jeden Morgen sitzt sie hier in der heimeligen Wohnstube und unterstützt die Mitarbeiter bei der Küchenarbeit. Es ist ein kleiner Verbindungszweig in ihr früheres Leben und schenkt ihr Freude. „Ich bin gerne in Gesellschaft, und dann kann man ja auch gleich noch ein bisschen mithelfen“, wirft Frau W. ein. Wer die 77-Jährige in diesem Moment erlebt, dem erscheint sie fit und munter. Wenn sie über alte Zeiten, ihre Kinder und die Fußballliebe der ganzen Familie spricht, sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. Wie damals, als sie bei einem Spiel ihres Sohns am Feld so laut mitfieberte, dass sie einen Platzverweis bekam. Bei der Erinnerung muss sie lachen. Vor vier Wochen kam sie von der Palliativstation hierher, „und das war die beste Entscheidung“, sagt sie.

Körper von Chemotherapie gezeichnet

Einen Menschen wie Frau W. zu erleben, sei „ein Geschenk“, sagt Costa. Es sei sehr selten, dass ein Gast noch so aktiv am Leben teilnehmen könne. Doch dies könne auch rasch umschlagen. Wie erschreckend schnell werde ich vier Tage später erfahren. Denn wer in einem Hospiz aufgenommen wird, dessen Leben neigt sich unentrinnbar dem Ende zu. Frau W. weiß, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleibt. Als sie die Diagnose Lungenkrebs erhielt, sei dies erschreckend gewesen. Am Anfang habe sie viele Tränen vergossen, weil sie es nicht habe fassen können, erzählt sie. Aber jetzt: „Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe keine Angst vorm Ende. Ich akzeptiere es. Wenn ich weinen würde, würde es auch nichts daran ändern.“ Viele seien erstaunt, wie sie ihr Schicksal angenommen habe, sagt sie. Gerade habe sie noch keine starken Schmerzen. „Ich weiß nicht, was noch kommt. Und ich möchte es auch gar nicht wissen.“