Die Polizei sucht nach dem Besitzer eines Fahrrads, das am Donnerstagmittag an der Paul-Gillet-Realschule plus in Edenkoben gestohlen worden ist. Das Rad hatte ein 35-Jähriger entwendet, der in der Eisenbahnstraße in Edesheim auffällig wurde und deshalb kontrolliert wurde. Der Mann hatte die Front eines abgestellten Fahrzeugs mutwillig beschädigt. Polizeibeamte fanden den Randalierer samt des gestohlenen Fahrrads in einem Gebüsch. Der Eigentümer kann sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 melden.