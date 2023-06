Ein 22-Jähriger hat am Sonntag gegen 1 Uhr auf einen 20-jährigen Besucher des Owwergässer Weinfests eingeschlagen und diesen am Kopf verletzt. Nach Angaben der Polizei soll sich der 22-Jährige in die Freundin des 20-Jährigen verliebt und aus Eifersucht gehandelt haben. Nun muss sich der Täter wegen Körperverletzung in einem Strafverfahren verantworten. Schon am Freitag wurde die Polizei auf dem Weinfest aktiv, als ein 21 Jahre alter Mann eine Anzeige wegen Diebstahls seines Smartphones erstattete.