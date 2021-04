Es gibt sie noch, die ehrlichen Finder, lobt die Polizei Edenkoben. Am Dienstagvormittag verständigte ein 36 Jahre alter Mann die Polizei, weil er auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Luitpoldstraße in Edenkoben einen Rucksack gefunden hatte. In diesem befanden sich laut Polizei neben 150 Euro Bargeld ein hochwertiges Handy sowie Bankkarten und Ausweis. Die Polizei konnte anhand des Ausweises die Eigentümerin ausfindig machen und ihr den verlorenen Rucksack mit komplettem Inhalt übergeben.