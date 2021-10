Wie die Verbandsgemeindewerke Edenkoben mitteilen, muss die Edesheimer Straße in Rhodt von 11. bis 13. Oktober wegen Arbeiten an der Wasser- und Erdgasversorgung voll gesperrt werden. Die Anwohner werden gebeten, ihre Autos auf den nahen Parkplatz zu stellen. Während der Arbeiten an der Wasserleitung muss auch zeitweise die Wasserversorgung eingestellt werden.