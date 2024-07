Am 31. Juli sind es genau 70 Jahre, dass die Sesselbahn oberhalb von Edenkoben eröffnet wurde. Der runde Geburtstag wird gefeiert. An diesem Mittwoch sorgt die Band „Good Times“ von 15 bis 18 Uhr an der Talstation für Livemusik. Am Donnerstag steht die Oldtimerbus-Aktion „Traude“ auf dem Programm. Beim Kauf einer Karte für die Berg- und Talfahrt gibt’s eine Rundfahrt mit dem Panorama-Bus gratis dazu. Am Freitag sind bis 21 Uhr Abendfahrten mit Livemusik ab 18 Uhr. Am Wochenende ist ein Familien-Fest, mit Hüpfburg, Glücksrad, Spielen, Zauberer und Puppentheater.

Was den bisherigen Saisonverlauf anbelangt, ist Sesselbahn-Geschäftsführerin Tina Mermer eher enttäuscht. „Viele Schlecht-Wettertage hielten Ausflügler von einem Besuch unserer Bahn ab.“ Selbst die Ferienzeiten, die sonst immer gute Resonanz bescheren, verliefen unterdurchschnittlich. Ein starkes Gewitter im April führte dazu, dass ein Schaden an dem Wildgehege hinter der Rietburg entstand und zahlreiche Tiere, inklusive Hirsch, entkommen konnten. „Wochenlang waren wir mit dem Einfangen der Tiere beschäftigt“, berichtet Mermer. Inzwischen sei der Wildbestand komplett und im Juni herrschte große Freude über Nachwuchs, sprich fünf Kälber.