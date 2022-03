Edenkoben ist bei der SWR-Show „Stadt, Land, Quiz“ am Start. Die Sendung wird am Samstag, 16. April, 18.45 Uhr, ausgestrahlt und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar. Edenkoben tritt gegen die Schwarzwald-Gemeinde St. Peter an. Moderator Jens Hübschen fordert die Kandidaten mit Fragen rund um Ostern heraus. In beiden Orten wird österliches Brauchtum gepflegt. St. Peter ist durch das Osterfeuertragen überregional bekannt. Edenkoben schmückt sich mit einem Osterbrunnen. Doch was wissen die Kandidaten noch über Osterhasen und Schoko-Eier?