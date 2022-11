Um auf weihnachtliche Beleuchtung nicht verzichten zu müssen, hat die Stadt Edenkoben ihre Weihnachtsbeleuchtung komplett auf LED umgestellt. Neben der Beleuchtung auf dem Edenkobener Nikolausmarkt wird es neue Überspannungen der Straßen geben, beleuchtete Weihnachtsbäume an bestimmten Plätzen, geschmückte und naturbelassene Tannenbäumchen in den Straßen, an Geschäften, Häusern, Ecken oder Geländern. Der Höhepunkt der Beleuchtung soll wieder der Weihnachtsbrunnen auf dem Ludwigsplatz sein. Wie es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt, soll die stimmungsvolle Atmosphäre Menschen erfreuen und etwas von ihren aktuellen Sorgen und Nöten ablenken.