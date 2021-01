Die Polizei ertappte am Mittwochabend in der Staatsstraße in Edenkoben einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Denn auch für die kleinen Flitzer besteht eine Versicherungspflicht. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem Mann auch Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Auf der Dienststelle wurde dem 36-jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein E-Scooter wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle informiert.