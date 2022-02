Einer Streife ist am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Edenkoben ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen aufgefallen. Bei der Kontrolle verhielt sich der 21-jährige Fahrer auffällig, was laut Polizei auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeutete. Aus diesem Grund wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde bei dem 21-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Bei der Überprüfung des E-Scooters stellten die Polizeibeamten fest, dass das Typenschild und die Fahrzeugidentifikationsnummer unkenntlich gemacht waren. Der 21-Jährige will den E-Scooter im Feld gefunden haben. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen, teil die Polizei weiter mit. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft E-Scooters geben können, bittet die Polizei, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.