Ein Unbekannter hat das Toilettenhaus in der Radeburger Straße aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Schaden am Mittwoch gegen 18.30 Uhr festgestellt. Der Täter hatte sich über den Hintereingang Zugang verschafft. In dem dortigen Technikraum wurden laut Polizei alle Behältnisse nach Bargeld abgesucht. Allerdings habe es keines gegeben. Der Einbrecher flüchtete ohne Diebesbeute. Ob der Täter nur seine Notdurft verrichten wollte oder ob er es wirklich auf das „Eintrittsgeld“ abgesehen hatte, stehe derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.