Zwei betrunkene polizeibekannte Männer aus dem Kreis SÜW haben in der Nacht auf Sonntag eine Vielzahl an Straftaten begangen. Wie die Polizei berichtet, begannen die Aktivitäten gegen 0.30 Uhr. Einer der beiden drang in ein unverschlossenes Auto ein und stahl Bargeld. Während der Tat verlor er sein Smartphone, an dem auch sein Personalausweis war, im Fahrzeug. Die Beamten wussten also, nach wem sie suchen. Im Anschluss versuchten die beiden im Bereich des Schafsplatzes mehrere Autos zu öffnen. Sie schlugen auch gegen die Scheiben, eine ging dabei zu Bruch. In der Weinstraße zündeten sie in der Garage eines leerstehenden Hauses eine Mülltüte an. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Gegen 1.15 Uhr stahlen sie ein Motorrad und fuhren davon. Die Polizei hat das Bike später schwer beschädigt in einer Hofeinfahrt neben einem ebenfalls beschädigten Auto gefunden.

Die Beamten haben das Duo erwischt und vorläufig festgenommen, später nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen.