Ein nervöser Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend zwischen Maikammer und Edenkoben einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der 45-Jährige gegen 21 Uhr in Schlangenlinien auf der L512 unterwegs und schnitt mehrfach Kurven. Ein 23-jähriger Autofahrer, der wegen der geringen Geschwindigkeit überholen wollte, stieß mit dem Transporter zusammen. Dabei wurde sein Auto an der Beifahrerseite beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wirkte der Lastwagenfahrer laut Polizeiangaben nervös, obwohl ein Alkoholtest nur 0,1 Promille ergab. Mit Verdacht auf Drogenkonsum wurde er für eine Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Die Ermittlungen dauern an.