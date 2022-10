Die Ehrung von Blutspendern des DRK-Ortsverbandes Edenkoben stand unter dem Motto „Blut spenden – Leben retten“. 27 Blutspender, 18 Männer und neun Frauen sind der Einladung in den Wappensaal der Stadt Edenkoben gefolgt und wurden vom Vorsitzenden Eberhard Frankmann und Landrat Dietmar Seefeldt in seiner Funktion als Kreisvorsitzender des DRK geehrt, teilt der Ortsverband mit. Viermal wurde eine Urkunde mit Anstecknadel und Weinpräsent für 25 Blutspenden, sieben Mal für 50 Blutspenden und acht Auszeichnungen für 75 Spenden verliehen. Die meisten Blutspenden leistete Franz Flach, 150 Spenden. Alfred Kopp und Arnold Schäfer brachten es jeweils auf 125 Blutspenden. Friedbert Baumann, Alfons Hagenbucher, Margot Lindenkreuz-Franck, Helmut Stahl und Werner Walloch durften sich über eine Auszeichnung für 100 Blutspenden freuen. Bis zur nächsten Möglichkeit Blut in Edenkoben zu spenden ist es nicht mehr lange: am Dienstag, 18. Oktober von 16 bis 20 Uhr im Kurpfalzsaal Edenkoben.