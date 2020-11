Die Freien Demokraten haben ihren Direktkandidaten für den Wahlkreis 49 (Südliche Weinstraße) für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr gewählt. Wie die Partei erst am Donnerstag mitteilte, ist das bereits am Freitag, 31. Oktober, in Edenkoben passiert. Nachfolger von Volker Wissing, der in den Bundestag wechselt, wird der 36-jährige Heiko Drieß aus Birkenhördt. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Der Betriebswirt und Kaufmann im Groß- und Außenhandel arbeitet in leitender Position in der Verwaltung eines Handelskonzerns. Seinen Schwerpunkt in der politischen Arbeit will Drieß auf die Finanz- und Wirtschaftspolitik legen. „Ich kenne die Arbeitnehmer- und die Arbeitgeberseite aus eigener Erfahrung, kann daher beide Positionen verstehen und vertreten,“ so Drieß in seiner Antrittsrede. Ersatzbewerber zum Rheinland-Pfälzischen Landtag ist Andreas Wegmann aus Minfeld.