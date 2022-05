Am Freitag um 10.30 Uhr hat eine 78-jährige Frau ihre Einkäufe auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Edenkoben in den Kofferraum ihres Autos geladen. Diesen Moment nutzte ein Dieb aus, der sich unbemerkt dem Wagen der Frau genähert hatte und ihren im Kofferraum abgelegten Geldbeutel stahl, wie die Polizei berichtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06323 9550 zu melden.