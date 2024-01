Bei einer Schulwegüberwachung im Kurbrunnenweg hat die Edenkobener Polizei am Mittwochmorgen vor Schulbeginn in drei Fahrzeugen nicht ordnungsgemäß angeschnallte Kinder entdeckt. Die Fahrer wurden verwarnt und aufgefordert, zukünftig für eine Sicherung zu sorgen. Laut Polizei werden zu viele Kinder falsch oder gar nicht angeschnallt. Jedes Jahr verunglückten deswegen eine Vielzahl an Kindern als Mitfahrer in Fahrzeugen. Die Polizei warnt, dass selbst der teuerste Kindersitz nichts bringt, wenn die Größe falsch ist. Es gebe Kindersitze für jede Altersgruppe. Bei Fragen könne man sich auch gerne an die Polizei wenden. Wenn Kinder nicht im Kindersitz mitgenommen werden, wird ein Bußgeld von 30 Euro fällig, wenn sie gar nicht angeschnallt sind, werden 60 Euro und ein Punkt in Flensburg fällig.