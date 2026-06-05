Bei einer Auseinandersetzung auf dem Owwergässer Weinfest in Edenkoben sind in der Nacht zum Freitag drei Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei geriet eine Besuchergruppe aus dem Raum Frankfurt gegen 23.30 Uhr mit einer fünf- bis siebenköpfigen Gruppe junger Männer in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zu körperlichen Übergriffen. Drei Mitglieder der Frankfurter Gruppe wurden verletzt. Sie erlitten unter anderem eine Platzwunde, ein geschwollenes Auge und eine blutende Lippe.

Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten anschließend unerkannt vom Festgelände. Die Geschädigten erstatteten Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Kurz nach Mitternacht sorgten die verletzten Weinfestbesucher selbst noch für einen Polizeieinsatz. Auf ihrem lautstarken Heimweg gingen mehrere Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörung ein.

Die Polizei Edenkoben ermittelt und bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.