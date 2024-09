Am Donnerstag ist es rund um Edenkoben zu gleich drei Verkehrsunfällen gekommen, in die jeweils Motorradfahrer involviert waren. Zunächst meldet die Polizei, dass ein 16-Jähriger gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße von Maikammer nach Edenkoben wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls zu schnell unterwegs war ein 21-Jähriger gegen 19 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Maikammer und St. Martin. Er verlor an einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Verletzt wurde der junge Mann nicht, das Motorrad wurde beschädigt.

Unfall Nummer drei passierte auf der Kreisstraße zwischen Altdorf und Venningen. Dort fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Motorrad hinter einem Auto her. Als er überholen wollte, setzte der 53-jährige Pkw-Fahrer ebenfalls zum Überholen an und übersah dabei das Motorrad hinter ihm. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, beide Fahrzeuge wurden beschädigt.