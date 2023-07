Drei Jungs zwischen 13 und 14 Jahren wurden gestern in einem Einkaufsmarkt in der Edenkobener Staatsstraße dabei erwischt, wie sie Kosmetikartikel und Parfums einsteckten. An der Kasse wollten sie nur zwei Packungen Kaugummi bezahlen. Der Marktleiter rief die Polizei, die die Jungs ihren Eltern übergab. Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.