Die DLRG Landau organisiert am kommenden Samstag, 15. Januar, erneut ein Impfangebot mit Terminvergabe in der Festhalle in der Mahlastraße. Es richtet sich an alle ab fünf Jahren. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren im Falle von Vorerkrankungen, regelmäßigem Kontakt mit Personen mit erhöhtem Risiko oder bei individuellem Wunsch des Kindes oder der Sorgeberechtigten. Zur Impfung in der Festhalle müssen die Kinder von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Dabei gibt es drei Einzelaktionen: 150 Mal Biontech für Zwölf- bis 29-Jährige, 39 Mal Biontech für Kinder und 100 Mal Moderna für Menschen ab 30. Anmeldungen für alle drei Gruppen sind ab sofort unter www.impfen-landau.de möglich.

In der kommunalen Impfstelle von Stadt und Kreis in der Albert-Einstein-Straße 29 sind seit Mitte Dezember Impfungen möglich. Termine werden ausschließlich zentral vom Land vergeben. Das geht telefonisch über die Termin-Hotline 0800 5758100 oder online unter www.impftermin.rlp.de.

Der Impfbus des Landes kommt am Freitag, 21. Januar, ab 9 Uhr an die Landauer Festhalle. Weitere Informationen unter www.corona.rlp.de.

Aktuelle Impfaktionen wie die der DLRG am kommenden Samstag veröffentlicht die Stadtverwaltung auf www.landau.de/impfen. Eine Übersicht über die Teststationen gibt es unter www.landau.de/testen.

Wer die eigene Teststation oder Impfaktion auf der städtischen Internetseite veröffentlichen möchte, kann sich per E-Mail an presse@landau.de mit Namen, Adresse, Öffnungszeiten und gegebenenfalls Angaben zur Terminvergabe melden.