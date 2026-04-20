Unbekannte haben am Wochenende in der Lerchenwiese in Edenkoben an einem Firmenstandort die Tankdeckel mehrerer abgestellter Lastwagen aufgebrochen und mehr als 700 Liter Diesel gestohlen. Die Polizei beziffert den Schaden auf mehr als 1500 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben entgegen: Telefon 06323 9550. Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 13./14. April, gab es an derselben Stelle Dieseldiebstähle; ob die Taten zusammenhängen, ist Gegenstand der Ermittlungen.