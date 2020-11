Wegen Tankbetrugs ermittelt die Polizei in Edenkoben gegen einen 55 Jahre alten Autofahrer. Der Mann hatte am Dienstag um 17.50 Uhr an einer Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben sein Fahrzeug mit 41 Liter Diesel betankt und anschließend an der Kasse lediglich ein Päckchen Kaugummi bezahlt. Anhand des Kennzeichens konnte der Fahrer ermittelt werden, teilt die Polizei mit.