Einer 84-jährigen Frau aus der Verbandsgemeinde Edenkoben sind am Freitag in der Edenkobener Weinstraße gegen 15.30 Uhr rund 100 Euro aus dem Rollator gestohlen worden. Die Frau sei vermutlich beim Geldabheben in der Bank von der unbekannten Täterin beobachtet worden, teilt die Edenkobener Polizei mit. Anschließend verwickelte die Täterin die Seniorin in ein Gespräch und begleitete sie auf ihrer Einkaufstour. Als die Geschädigte ihren Rollator einen kurzen Moment unbeobachtet ließ, entwendete die Täterin ein Geldgeschenk für die Enkelin der Seniorin, das im Rollator lag. Der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Eine genaue Personenbeschreibung der Täterin liegt nicht vor. Tipps zum Schutz vor Trickdieben und Betrügern gibt’s im Netz unter www.polizei-beratung.de.