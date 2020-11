Unbekannte haben am Sonntag gegen 15 Uhr an einem Peugeot die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Handtasche mit Bargeld und weiterem Inhalt gestohlen, wie die Polizei berichtet. Eine 52 Jahre alte Frau hatte den Wagen an einem Wirtschaftsweg entlang der L 516 bei Edenkoben abgestellt. In dem Zusammenhang sucht die Polizei einen dunkelfarbigen VW-Bus T 5, der zur Tatzeit mit drei unbekannten Männern besetzt war. Hinweise erbittet die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550.