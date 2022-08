Unbekannte Täter haben zwischen dem 20. und 27. August versucht, zwei Opferbehältnisse der katholischen Kirchengemeinde Edenkoben in der St. Ludwig Kirche aufzubrechen. Gelungen ist ihnen dies laut Polizei nicht, aber sie haben Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro an den Opferstöcken angerichtet. Der Schaden dürfte vermutlich höher sein als die mögliche Beute. Täterhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.