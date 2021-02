Gleich in zwei verschiedenen Offenbacher Supermärkten wurden am Freitag Kunden bestohlen. Laut Polizei stellte gegen 15 Uhr ein 42-jähriger Landauer an der Kasse fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Diesen hatte in der Seitentasche seiner Jacke verstaut gehabt. Fast zur gleichen Zeit bemerkte eine 70-jährige Landauerin in einem anderen Einkaufsmarkt den Verlust ihrer Handtasche. Nachdem die Frau ihre Einkäufe verstaut hatte, stellte sie fest, dass ihre Handtasche nicht mehr im Einkaufswagen war. In beiden Fällen wurden neben Bargeld auch diverse Karten und Ausweisdokumente gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter 06341 2870 entgegen.