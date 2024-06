Diebe haben auf dem Friedhof in Edenkoben Beute gemacht. Wie die Polizei am Dienstag meldet, wurde bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vergangener Woche eine hochwertige Bronzeschale von einem Grab gestohlen. Zudem fehlt eine Schubkarre, die mit einem Chipschloss gesichert war. Die Schadenhöhe liegt bei mehreren Hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und wegen Störung der Totenruhe. Sie hofft auf Hinweise unter Telefon 06323 9550.