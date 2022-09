Ein 19-Jähriger ist am Sonntagabend erwischt worden, wie er einen Einbruch begehen wollte. Laut Polizei hatte der junge Mann gegen 22.30 Uhr versucht, in eine Bäckerei in der Tanzstraße einzubrechen. Zeugen beobachteten ihn dabei und verständigten die Polizei. Die Streife konnte den Mann noch am Tatort festnehmen. In seiner Jacke hatte er noch Einbruchswerkzeug, das sichergestellt wurde. Weil er zudem unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe genommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.