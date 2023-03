Am Donnerstag hatte es so weit sein sollen: Da wollten Oberbürgermeister Dominik Geißler und der Beigeordnete Lukas Hartmann über den Sachstand bei der Sanierung und Umgestaltung des Ostparks informieren. Ein wichtiger Termin, denn das Projekt ist deutlich teurer geraten als geplant. Doch das Rathaus hat kurzfristig abgesagt. Wegen Regens. Das kann man verstehen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter waren schon immer mit großen Unwägbarkeiten verbunden. Sie, geneigte Leserin, geneigter Leser, werden dagegenhalten, dass es kein schlechtes Wetter, sondern nur ungeeignete Kleidung gibt. Oder dass der Regenschirm schon 1715 in Paris erfunden worden ist. Aber deshalb muss das Rathaus noch lange keinen besitzen. Vor allem aber muss man einräumen, dass Fotos und Würdenträger bei grauem Wetter einfach nicht so strahlend rüberkommen, und dass Schirmschatten auf den Gesichtern als düstere Sorgenwolken interpretiert werden könnten, wo es doch gilt, allzeit Optimismus zu verbreiten. Wir freuen uns schon auf den August.