Zur Parkplatzsuche in der Innenstadt hat die Stadt eine Befragung in Auftrag gegeben, die jetzt begonnen hat. Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) und das Institut für Mobilität und Verkehr (iMOVE) befragen Menschen, die in Landau wohnen, in der Stadt arbeiten arbeiten oder diese besuchen, so die Stadt. Gefragt wird unter anderem danach, mit welchem Verkehrsmittel die Innenstadt aufgesucht wird, wie die Parkplatzsuche erlebt wird und an welchen Stellen es Probleme oder Verbesserungsbedarf gibt.

Ziel der Befragung sei es, ein fundiertes und datenbasiertes Bild davon zu erhalten, wie die Parkplatzsituation in der Innenstadt wahrgenommen wird. Die gewonnenen Erkenntnisse würden als Grundlage genommen, um konkrete Verbesserungsvorschläge zu entwickeln und das Parkraummanagement in Landau gezielt weiterzuentwickeln, so die Stadt. Unter anderem solle die Einführung eines Parkleitsystems vorbereitet werden.

Teilgenommen werden kann an der Befragung unter landau.de/parken.