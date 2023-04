Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wann können Kunden in Landau und in der Verbandsgemeinde Landau-Land mit schnellem Internet rechnen? Die Deutsche Glasfaser hat in den Ausbaugebieten eigenen Angaben zufolge zwar viel erreicht, aber nicht so viel wie versprochen.

In den Landauer Stadtdörfern werden Kunden der Deutschen Glasfaser sich noch gedulden müssen, bis sie im Netz mit „Lichtgeschwindigkeit“ unterwegs sein können. Für die sieben