„Unser ,Star’ in diesem Jahr wird ganz klar der große Tannenbaum in der Mitte des Rathausplatzes zum Nikolausmarkt sein.“ Die Aussage der Stadtverwaltung auf eine entsprechende Anfrage ist eindeutig. An dem Baum wird nicht gerüttelt. Er soll festlich geschmückt und auch beleuchtet werden. „Einfach, weil wir der weihnachtlichen Stimmung in der Innenstadt und dem Bedürfnis der Menschen nach Besinnlichkeit in dieser schweren Zeit Rechnung tragen möchten“, schreibt Sandra Diehl, Leiterin der Pressestelle im Rathaus. Ansonsten sei das Beleuchtungskonzept ein Kompromiss zwischen Energiesparen und weihnachtlichem Flair, um der Innenstadt als Ort der Begegnung Rechnung zu tragen.

Die Koordination der klassischen Beleuchtung der Straßenzüge in der Innenstadt, in der Vergangenheit in der Regie der Aktiven Unternehmer, übernimmt das Stadtmarketing, nachdem sich der Gewerbeverein aufgelöst hat. Die LED-Beleuchtung ist allerdings nur vom 24. November bis 26. Dezember eingeschaltet und das auch nur von 16.30 bis 21.30 Uhr werktags und 15.30 bis 21.30 Uhr an Wochenenden und Feiertagen.

Keine Sterne

Auf die vielen kleineren Tannenbäume wird in diesem Jahr verzichtet. Auch die hatte der Aku organisiert. Verzichtet wird laut Diehl auch auf Sternenelemente an Straßenlampen und auf die fünf größeren, beleuchteten Tannenbäume, die sonst auf dem Obertor-, dem Stifts- und dem Untertorplatz, am Alten Kaufhaus und am Ostpark aufgestellt wurden.