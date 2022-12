Die Landauer sind ehrlich, fried- und freiheitsliebend, tolerant, gerecht, respektvoll und solidarisch. In dieser Reihenfolge. Wenn das stimmt und im Alltag gelebt wird, kann man sich kaum einen schöneren Ort auf der Welt vorstellen. Die Selbstbeschreibung ist das Ergebnis einer Umfrage, die der Freundeskreis Blühendes Landau erst im Oktober gestartet hatte und jetzt in ein Denkmal gegossen hat.

Genauer: Künstler Karlheinz Zwick hat die entsprechenden Substantive in ein Stahlband gelasert. Die Schriftgröße ist abhängig von der Häufigkeit der Nennungen. Als Wertekommission hatten rund 1000 Landauer fungiert, die unter anderem auf der Beteiligungsplattform der Stadt rückgemeldet hatten, was ihnen wichtig ist.

Um aus dem zweidimensionalen Schriftband eine dreidimensionale Skulptur zu machen, hat Zwick den Stahl zur Möbiusschleife gewunden: Die ist nach einem Leipziger Mathematiker des 19. Jahrhunderts benannt und besteht aus einem Streifen, der zu einer Acht geformt wird, wobei vor dem Zusammenfügen ein Ende um 180 Grad verdreht wird. Dadurch gehen Innen- und Außenseite fließend ineinander über. Für Zwick ist dies das ideale Symbol, um Unendlichkeit auszudrücken – die zeitlose Gültigkeit der Begriffe. Zugleich empfindet er diese Form als integrativ, alle Menschen umfassend und als Einheit symbolisierend. Kleine Ironie der geschichte: Der Respekt liegt beim Denkmal hinten am Boden.

Die Welt taumelt von Krise zu Krise. Da tue es gut, an Bleibendes und Verbindendes zu erinnern, sagte Dirk Wollenschläger, Vorsitzender des Freundeskreises, der das neue Denkmal neben dem Aussichtsturm auf dem ehemaligen Gartenschaugelände mit Hilfe von Sponsoren umgesetzt hat. Die Idee dazu stammte von Stefanie Haag, die nach eigenen Angaben an ihrem früheren Wohnort Heilbronn bereits Steinkreise geschaffen hat, an denen Menschen zur Ruhe kommen und über das Nachdenken können sollen, was ihnen wichtig ist. Das ist auch in Landau das Ziel. Werte gäben auch in schwierigen Situationen Halt und Orientierung, sagte sie. Für den scheidenden Oberbürgermeister Thomas Hirsch ist das Kunstwerk eine Einladung an schlendernde Parkbesucher, ein echtes „Denk-mal“ und ein schönes Beispiel für das gute Miteinander in der Stadt.

Zwick will den Stahl weiter „schön rosten“ lassen, dann aber mit einem Öl konservieren, das tief in die Poren eindringt. Die Werte sollen Bestand haben.