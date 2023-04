Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kulturkampf in der Südpfalz: Die Berichterstattung über eine Familie, die sich von einer Kellnerin in Rhodt rassistisch beleidigt fühlt, schlägt in unserer Leserschaft hohe Wellen. Viele finden es überzogen, sich über die Wörter Negerkuss und Mohrenkopf aufzuregen. Wie sehen das Leute, die solche Süßwaren verkaufen?

Rassistische Aktion oder normaler Sprachgebrauch? Die Frage, ob sich eine Kellnerin in einem Café in Rhodt gegenüber einer Familie aus der Vorderpfalz daneben benommen