Fast 800 Fünftklässler werden nach den Sommerferien die weiterbildenden Schulen in Landau ansteuern. Nicht jeder kommt an seine Wunschschule, einige Eltern müssen sich auch neu orientieren. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt, hat die Integrierte Gesamtschule in Landau – wie jedes Jahr – den größten Zuspruch. 224 Kinder wurden angemeldet, die IGS kann aber nur die Hälfte annehmen. Die weiteren Zahlen: Eduard-Spranger-Gymnasium 129 Anmeldungen (112 bis 119 Plätze gibt es), Max-Slevogt-Gymnasium 119 (112 bis 140 Plätze), Otto-Hahn-Gymnasium 114 (114 Plätze), Maria-Ward-Schule 157 (148), Montessori-Schule 98 (62), Konrad-Adenauer-Realschule plus 103. Laut Stadtverwaltung kann es bei allen Anmeldezahlen noch zu Verschiebungen kommen. Das MSG wird voraussichtlich fünf 5. Klassen bilden können und dadurch Schüler aufnehmen können, die beim ESG keinen Platz bekommen haben.