Die Patisserie Theodor in der Marktstraße 88 in Landau ist von der Zeitschrift „Feinschmecker“ nicht nur unter die 500 besten Cafés und Röstereien aufgenommen, sondern auch zum derzeit besten Café in Rheinland-Pfalz gekürt worden.

Nachzulesen ist dies im Oktoberheft und seit einigen Tagen auch auf der Homepage des Feinschmecker.