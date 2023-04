Die Polizei warnt erneut vor „Dachhaien“. Wie die Beamten mitteilen, meldeten am Mittwoch Anwohner der Edenkobener Klosterstraße und der Gartenstraße in Altdorf Unbekannte, die Montagearbeiten an ihren Anwesen durchführen wollten. Die Altdorfer schickten die Ganoven weg und verständigten die Polizei – richtig so, betonen die Ordnungshüter. Während in Edenkoben die angeblichen Arbeiter mit einem orangefarbenen Fahrzeug unterwegs gewesen sein sollen, wurde in Altdorf ein Arbeiter mit einem weißen Kastenwagen auffällig. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie sich niemals unter Druck setzen lassen und auf Haustürgeschäfte einlassen sollte. Reparaturen sollten von seriösen und im Vorfeld beauftragten Handwerksbetrieben ausgeführt werden. Verdächtiges Auftreten unbekannter Handwerker sollten direkt der Polizei gemeldet werden.